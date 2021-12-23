Сливочное масло и сыр из магазинов в Твери оказались фальсификатом

Масло и сыр оказались фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

Пробы молочных продуктов для исследований были отобраны специалистами территориального Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в одном из сетевых магазинов Твери.

По результатам проверок сливочное масло "Традиционное" из Ставропольского края и полутвердый сыр из Брянской области были признаны фальсификатом. В составе продуктов выявлены жиры немолочного происхождения и растительные стерины.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.