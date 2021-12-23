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Общество23 декабря 2021 12:47

МЧС предупреждает жителей Тверской области об усилении ветра

Ожидаются порывы до 15 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС предупреждает о сильном ветре

МЧС предупреждает о сильном ветре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона об усилении юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Экстренное предупреждение на 24 декабря опубликовано на сайте ведомства.

При нахождении на улице во время сильного ветра обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.). По возможности ограничьте выход из зданий.

Будьте внимательны и осторожны!