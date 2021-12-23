В поселке Пено Тверской области открыли филиал МФЦ

Здание открытого в Пено МФЦ Фото: ПТО

23 декабря в поселке Пено на улице Восточной начал работу новый филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он создан по поручению губернатора Игоря Рудени.

В новом офисе обслуживание заявителей осуществляется в 3 «окнах» приема и выдачи документов.

В этом году количество филиалов МФЦ в Верхневолжье увеличилось до 45, по их количеству Тверская область находится на втором месте в ЦФО.

Создано 7 новых филиалов в Белом, Молоково, Красном Холме, Сонково, Лесном, Пено и Фирово и 2 дополнительных филиала в Вышнем Волочке и Торжке. Помимо Пено до конца года состоится открытие еще 2 новых филиалов в Торжке и Сонково, а также запланирован переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах.