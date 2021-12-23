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Общество23 декабря 2021 11:28

Схема движения автобусов №12 и №204 изменена до 24 декабря в Твери

На улице Можайского ведутся коммунальные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Схема движения изменена до 24 декабря

Схема движения изменена до 24 декабря

Фото: Виктория ТУШКОВА

Ограничение движения по улице Можайского продлено до 23:00 вечера 24 декабря. Схема движения автобусов №12 и №204 временно изменилась из-за коммунальной аварии на участке.

По данным "Транспорта Верхневолжья", автобусы будут следовать по схеме: Волоколамское шоссе - улица Лермонтова - Октябрьский проспект - улица Можайского.

Об открытии участка и возобновлении маршрута будет сообщено дополнительно.

Временная схема движения Фото: vk.com/tvercard

Временная схема движения Фото: vk.com/tvercard