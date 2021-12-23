Схема движения автобусов №12 и №204 изменена до 24 декабря в Твери

Схема движения изменена до 24 декабря Фото: Виктория ТУШКОВА

Ограничение движения по улице Можайского продлено до 23:00 вечера 24 декабря. Схема движения автобусов №12 и №204 временно изменилась из-за коммунальной аварии на участке.

По данным "Транспорта Верхневолжья", автобусы будут следовать по схеме: Волоколамское шоссе - улица Лермонтова - Октябрьский проспект - улица Можайского.

Об открытии участка и возобновлении маршрута будет сообщено дополнительно.