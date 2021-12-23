Пьяный прохожий покусал полицейского на пляже в Тверской области

Молодой человек покусал полицейского на улице Фото: архив "КП"

Инцидент произошел прошлым летом на одном из пляжей в Осташкове. 19-летний житель Западнодвинского района шел по улице в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека остановили полицейские и предложили проследовать в отдел полиции для составления административного материала.

В ответ нарушитель стал вести себя вызывающе и громко кричать, потом начал сопротивляться и укусил полицейского в предплечье. Пострадавший отделался кровоподтеком и ссадинами.

По ч.1 ст. 318 УК РФ суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф. Приговор не вступил в законную силу.