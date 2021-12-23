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Происшествия23 декабря 2021 10:23

Рабочий погиб на стройке в Тверской области

Мужчина сорвался с высоты третьего этажа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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ЧП произошло на стройке в Конаково Фото СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло на стройке в Конаково Фото СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на строительном объекте.

ЧП произошло 19 декабря на стройке многоквартирного дома в Конаково Тверской области рабочий сорвался с высоты третьего этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Следователи опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия, устанавливаются обстоятельства трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.