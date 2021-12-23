Более чем на 4% за неделю подорожали макароны, капуста и помидоры в Тверской области

Перед Новым годом продукты обычно дорожают быстрее. Фото: Рустем АХУНОВ

С 14 по 20 декабря 2021 года в магазинах Тверской области больше всего выросли в цене макароны (+4,8%), помидоры (+4,7%), белокочанная капуста (+4,5%) и детские фруктово-ягодные консервы (+4,2%).

Выросли цены также на огурцы (+3,8%), сахар (+2,4%), яблоки (+2,2%), вермишель (+1,7%), сыр (+1,6%), картофель (+1,3%), печенье (+1,2%), конфеты (+1,2%), сливочное масло (+1,2%).

Подешевели мясные детские консервы (-4,1%), соль (-2,4%), чай (-2,1%), овощные детские консервы (-1,3%), куры (-1%).