В Тверской области свыше 7000 семей получают пособия на третьего ребенка и последующих детей

Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Областное правительство сообщило, что в 2021 году в регионе 7071 семья стала получателями ежемесячных выплат на третьего ребенка и последующих детей. Эти пособия введены в рамках нацпроекта «Демография» и предоставляются до исполнения ребёнку трёх лет.

- Размер ежемесячной финансовой поддержки в этом году составляет 11 893,59 рубля. Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. В 2021-ом на предоставление данной выплаты семьям предусмотрено более 962 млн рублей, - уточнила пресс-служба областного правительства.

В настоящий момент в Тверской области семьям с детьми доступно порядка 50 мер поддержки.