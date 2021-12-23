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Общество23 декабря 2021 8:25

В Тверской области свыше 7000 семей получают пособия на третьего ребенка и последующих детей

Это данные за 2021 год
Алексей АНДРЕЕВ
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Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения.

Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Областное правительство сообщило, что в 2021 году в регионе 7071 семья стала получателями ежемесячных выплат на третьего ребенка и последующих детей. Эти пособия введены в рамках нацпроекта «Демография» и предоставляются до исполнения ребёнку трёх лет.

- Размер ежемесячной финансовой поддержки в этом году составляет 11 893,59 рубля. Выплата предусмотрена для многодетных семей, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. В 2021-ом на предоставление данной выплаты семьям предусмотрено более 962 млн рублей, - уточнила пресс-служба областного правительства.

В настоящий момент в Тверской области семьям с детьми доступно порядка 50 мер поддержки.