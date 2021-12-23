Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2021 8:03

В Удомле двое мужчин украли бетонную урну и спрятали в гараже

Одного фигуранта задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Урну спрятали в гараже Фото: УМВД России по Тверской области

Урну спрятали в гараже Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию о хищении уличной урны сообщил представитель местной администрации. Бетонно-монолитную конструкцию стоимостью 7500 рублей украл неизвестный.

Полицейские провели розыск, опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер. Выяснилось, что урну увезли на машине двое мужчин. Похищенное они погрузили в багажник.

Одним из фигурантов оказался 29-летний местный житель. Мужчина спрятал урну в гараже. Похищенное изъято.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет второго фигуранта.