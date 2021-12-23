Стоимость проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья" изменится в Твери и районах области 1 января 2022 года

Цена за проезд изменится. Фото: Транспорт Верхневолжья

С 1 января 2022 года стоимость проезда в автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах вырастет.

В Твери проезд подорожает с 29 рублей до 31 рубля при оплате наличными. Стоимость поездки по банковской или транспортной карте составит 27 рублей.

В Старице и Зубцове стоимость проезда составит 22 и 26 рублей соответственно (наличными). По безналу - 18 и 22 рубля.

В Калининском районе установлен тариф 3,35 рубля за километр при оплате наличными и 3,25 рубля – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах будут действовать тарифы от 3,40 до 3,85 рубля за километр.

Стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан останется прежней.