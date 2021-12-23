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Общество23 декабря 2021 6:42

Дошкольники детского сада №135 в Твери побывали в "Кванториуме"

Для детей провели познавательные мастер-классы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Дошкольники побывали в "Кванториуме" Фото: администрация Твери

Дошкольники побывали в "Кванториуме" Фото: администрация Твери

В Твери для воспитанников детского сада №135 прошло выездное занятие в детском технопарке "Кванториум". В игровой форме дошкольников познакомили с современными технологиями.

Для детей провели мастер-классы по роботехнике: помогли пройти путь от стадии разработки проекта, до готового результата при финальной сборке всех деталей. Ребята смогли поучаствовать в конструировании роботов.

В ходе мастер-класса по промышленному дизайну дошкольники создавали новогодние украшения с помощью 3D ручек, учились читать чертежи и знакомились основами программирования.