Дошкольники детского сада №135 в Твери побывали в "Кванториуме"

Дошкольники побывали в "Кванториуме" Фото: администрация Твери

В Твери для воспитанников детского сада №135 прошло выездное занятие в детском технопарке "Кванториум". В игровой форме дошкольников познакомили с современными технологиями.

Для детей провели мастер-классы по роботехнике: помогли пройти путь от стадии разработки проекта, до готового результата при финальной сборке всех деталей. Ребята смогли поучаствовать в конструировании роботов.

В ходе мастер-класса по промышленному дизайну дошкольники создавали новогодние украшения с помощью 3D ручек, учились читать чертежи и знакомились основами программирования.