В Твери состоялась премьера новогоднего концерта "Карнавальная ночь" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

22 декабря в Твери в ДК "Химволокно" состоялась премьера новогоднего концерта "Карнавальная ночь". Балет-феерия в двух действиях поставлен на сюжет одноименного фильма Эльдара Рязанова.

Хореографическая программа от хореографа-постановщика, Заслуженной артистки России, прима-балерины Московского Государственного Академического театра "Русский балет" Валерии Васильевой, исполненная танцорами на музыку из фильма: "5 минут", "Танечка", "Хорошее настроение", удивила и подарила светлые эмоции зрителям всех возрастов.

Яркие костюмы и безупречная хореография танцоров покорили зрителей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Яркие костюмы, безупречная хореография танцоров, зажигательные мелодии концерта и балета создали ощущение праздника и волшебную атмосферу карнавальной ночи.

Музыка из одноименного фильма создала в зале атмосферу "Карнавальной ночи" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В концерте участвовали солисты, Заслуженные артисты Московского Государственного театра "Русский балет", музыканты, лауреаты международных конкурсов Московской Государственной Филармонии.

СПРАВКА "КП"

Валерия Вадимовна Васильева - выпускница Московского Академического Хореографического Училища была приглашена в театр "Кремлевский балет" и через гд стала ведущей балериной труппы.

Окончила балетмейстерский факультет РАТИ (ГИТИС) по классу Народной артистки СССР Р.С. Стручковой и аспирантуру Академии им. А. Вагановой.

Исполнила главные партии в балетах: "Ромео и Джульетта", "Иван Грозный", "Дон Кихот", "Коппелия", "Щелкунчик", "Руслан и Людмила", "Жизель", "Наполеон Бонапарт", "Золушка", "Спящая красавица", "Баядерка", "Лебединое озеро".

На данный момент является прима-балериной театра "Русский Балет".

Имеет государственные ордена и награды.

Помимо сольной карьеры балерины, Валерия Васильева является балетмейстером-постановщиком, проводит благотворительные концерты. С 2016 года ею были поставлены балеты: "Вирсавия", "Оживший портрет", "Танцы Короля", "Карнавальная ночь", также балеты в ее редакции: "Карнавал", и "Раймонда".