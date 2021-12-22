В Тверской области планируется благоустроить 80 территорий

На следующий год по нацпроекту запланирован ремонт дворов и общественных территорий в 39 муниципалитетах региона. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

2022 году в регионе запланировано реализовать 80 проектов комфортной городской среды в 39 муниципалитетах. В 2021-м обновили 100 объектов: 21 дворовую территорию в 10 районах и 79 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях.

На следующий год запланирован ремонт 20 дворов и 60 общественных территорий. Уже заключены контракты по 17 дворам и по 24 скверам, площадям и другим пространствам.

Новые планы рассмотрены на заседании межведомственной комиссии региона 22 декабря. - Наша задача - реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.