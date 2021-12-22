В Тверском ТЮЗе покажут серию новогодних спектаклей

Тверской ТЮЗ приглашает зрителей на спектакли Фото: ТЮЗ

Серию новогодних представлений в Тверском театре юного зрителя откроет спектакль "Однажды в деревне Дедов Морозов" автора и режиссёра Екатерины Максимовой.

Новогодние спектакли пройдут: 22 и 23 декабря в 10:00 и 12:00, 24 декабря в 11:00 и 14:00, 25 и 26 декабря в 11:00 и 13:00, 27 и 28 декабря в 11:00, 13:00 и 15:00, 29 и 30 декабря в 11:00 и 13:00, 3, 5 и 6 января в 12:00 и 14:00, 7 января в 15:00, 8 января в 11:00 и 13:00.

До 9 января в театре можно увидеть спектакли для зрителей всех возрастов:

Спектакль "Лето в банке" (3+) – 25 и 26 декабря в 17:00, 2 января в 11:00 и 13:00, 3 в 17:00 и 4 в 11:00 и 13:00 на камерной сцене театра.

Спектакль "Бык, Осёл и Звезда" (6+) – 5 и 6 января в 17:00, 7 января в 11:00 и 13:00 на камерной сцене театра.

Спектакль "Москва-Петушки" (18+) – 2 января в 17:00.

Спектакль "Вдох-выдох" (16+) – 4 января в 17:00.

Спектакль "Мёртвые души" (14+) – 9 января в 18:00.

Экскурсия по закулисью театра (6+) – 3, 5 и 6 января в 19:00.

В фойе организованы тематические фотозоны с героями из разных спектаклей театра и фотовыставка.