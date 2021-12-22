Нейрохирург Леон Нганкам расскажет жителям Твери о научных достижениях

Нейрохирург Леон Нганкам расскажет жителям Твери о своих научных достижениях Фото: ПТО

24 декабря в 12:00 в отделе патентно-технической и экологической информации Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького состоится открытие выставки научных достижений заведующего нейрохирургией Детской областной клинической больницы г. Твери, к.м.н., доцента кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского государственного медицинского университета Леона Нганкама.

Леон Патрикович имеет высшую квалификационную категорию по нейрохирургии, является главным внештатным детским нейрохирургом Минздрава Тверской области, лауреат конкурса Инженер года 2018 в номинации "Медицинская техника" и премии "Легенда Верхневолжья-2016".

В экспозиции выставки: пять изобретений, 10 полезных моделей, одно ноу-хау, 10 баз данных и в более 60 печатных работ.

Выставка будет работать до 31 января 2022 года. Справки по телефону: (4822) 34-70-94. Вход свободный.