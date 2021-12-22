Движение на участке улицы Шишкова в Твери ограничено до 29 декабря

Движение в Затверечье ограничено до 29 декабря Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Затверечье из-за дополнительных работ по модернизации водовода движение транспорта по участкам улиц Новая Заря и Шишкова будет осуществляться по временной схеме до 29 декабря.

В настоящее время на улице Шишкова (на участке от Исаевского ручья до Литейного переулка) введено ограничение движения. Проезд транспорта организован в объезд по улице Новая Заря от Третьяковского переулка до Исаевского ручья, где временно будет организовано двухстороннее движение.

На участке установлены дорожные знаки, обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Шишкова.

Работы находятся на завершающем этапе.