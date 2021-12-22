Инспекторы ГИБДД помогли дальнобойщику на трассе М-10 в Тверской области

Госавтоинспекторы помогли дальнобойщику на дороге Фото: УМВД России по Тверской области

Инспекторы ДПС спецбатальона ГИБДД УМВД России по Тверской области старший лейтенант полиции Александр Орловский и лейтенант полиции Григорий Фёдоров помогли водителю на трассе М-10 "Россия" в Тверской области.

В ночь на 22 декабря на маршруте патрулирования, на 284 км автодороги, сотрудники полиции заметили стоявший на обочине грузовик. При движении в сторону Санкт-Петербурга в автомобиле возникла техническая неисправность с колесами. Устранить поломку самостоятельно водитель не мог и ждал помощи в кабине.

Полицейские пересадили дальнобойщика в патрульный автомобиль, напоили чаем и вызвали эвакуатор. Грузовик отбуксировали в автосервис на ремонт.

Полицейские напоминают: в сложной ситуации на дороге звоните по телефонам "02" или "102". Ближайший экипаж ДПС на любой территории региона будет направлен для оказания помощи.