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Общество22 декабря 2021 16:29

Более 10 тысяч книг пополнили библиотечные фонды Тверской области

Новое оснащение получили детские и кукольные театры
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Фонды пополнились классической, исторической, детской литературой.

Фонды пополнились классической, исторической, детской литературой.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 10,4 тыс. экземпляров новых книг было закуплено в 2021 году для библиотек региона в рамках государственной программы «Культура Тверской области». Фонды пополнились классической, исторической, современной детско-юношеской литературой и словарно-энциклопедическими изданиями.

Итоги реализации госпрограммы 22 декабря обсуждались на заседании регионального Правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

По данным пресс-службы Правительства Тверской области, программа помогла также оснастить детские и кукольные театры. Тверской театр кукол получил оборудование для обустройства рабочих мест конструкторского и столярного цехов, а в ТЮЗ поступила техника для систем освещения.

Также в 2021 году была увеличена государственная поддержка талантливой молодёжи. Повышены губернаторские стипендии и премии, ежемесячные стипендий имени Андреева и Лемешева.