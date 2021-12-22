В Тверской области производится энергии в пять раз больше, чем потребляется

За пошлый год регионе было произведено около 35,8 млрд киловатт-часов энергии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 декабря в России отмечается День энергетика. В Тверской области этот профессиональный праздник отмечают более 18 тысяч человек. "Особенностью тверской энергетики является то, что в регионе электроэнергии производится больше, чем потребляется. В 2020 году, согласно данным электробаланса, за пределы области было отпущено около 80% произведенной электроэнергии", - рассказали в Тверьстате.

По данным Тверьстата, за пошлый год в регионе было произведено около 35,8 млрд киловатт-часов энергии. Из них 28,6 млрд киловатт-часов было отправлено за пределы области.

Работников энергетического комплекса Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

"Энергетика является одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Ваша эффективная работа обеспечивает свет и тепло в домах наших жителей, бесперебойную деятельность промышленных предприятий и учреждений социальной сферы, служит укреплению энергетической безопасности государства", - сказал глава региона, отдельно поблагодарив ветеранов отрасли.