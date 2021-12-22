Для учеников школ Твери и Калининского района провели экскурсии по предприятиям

Школьникам показали процессы производства Фото: ПТО

Почти 900 учеников школ Твери и Калининского района поучаствовали в профориентационных экскурсиях на предприятиях Верхневолжья. Ребятам показали производственные процессы и оборудование.

Для региона подобные профориентационные меропрития - пилотный проект, реализованный по поручению губернатора Игоря Рудени.

Всего с мая 2021 года проведено 52 экскурсии для 870 ребят из 29-ти школ Твери и семи школ Калининского района. До конца 2021 года запланировано еще пять экскурсий.

В 2022 году предполагается участие большего количества школ и производственных площадок.