Для учеников школ Твери и Калининского района провели экскурсии по предприятиям

Школьникам показали процессы производства
Фото: ПТО
Почти 900 учеников школ Твери и Калининского района поучаствовали в профориентационных экскурсиях на предприятиях Верхневолжья. Ребятам показали производственные процессы и оборудование.
Для региона подобные профориентационные меропрития - пилотный проект, реализованный по поручению губернатора Игоря Рудени.
Всего с мая 2021 года проведено 52 экскурсии для 870 ребят из 29-ти школ Твери и семи школ Калининского района. До конца 2021 года запланировано еще пять экскурсий.
В 2022 году предполагается участие большего количества школ и производственных площадок.