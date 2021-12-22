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Общество22 декабря 2021 15:00

В Тверской области трое предпринимателей торговали продуктами с нарушениями

Виновные оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура нашла нарушения в деятельности магазинов Фото: архив "КП"

Прокуратура нашла нарушения в деятельности магазинов Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки продовольственных торговых точек выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

У трех предпринимателей в магазинах отсутствовала маркировка на уборочном инвентаре, разделочных досках и ножах, не осуществлялся контроль за температурным режимом хранения пищевой продукции, в холодильном оборудовании не хватало термометров для контроля соблюдения температурного режима.

По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении виновным назначены штрафы.