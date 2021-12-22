Превенство России по баскетболу среди юниоров проходит в Твери

Первенство по баскетболу проходит в Твери Фото: tverbasket.ru

В Твери проходит второй тур Первенства России по баскетболу среди команд юниоров до 19 лет. В соревнованиях принимают участие юниорские команды из структур российских баскетбольных топ-клубов из Москвы, Твери, Екатеринбурга, Краснодара, Пермского края.

Для тверской команды участие в соревнованиях - продолжение борьбы за попадание в топ лучших команд России.

Игры проходят до 25 декабря включительно на арене БК "Тверь" на улице Маршала Конева, 12. Вход свободный.