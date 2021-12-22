В 2022 году в Тверской области начнется устройство инженерной инфраструктуры в «Боровлево-3» и «Раслово»

В регионе в этом году начали реализацию проекта "Боровлево 3". Фото: ПТО

22 декабря на заседании областного правительства обсуждалось развитие территорий с особыми условиями для инвесторов - инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» и индустриального парка «Раслово». Они находятся недалеко от Твери.

В 2022 году на обеих площадках начнется строительство распределительных подстанций, сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, насосных станций, прокладка линий электропередач.

Общая площадь парка «Боровлево-3» составит 82 га. Там планируется разместить 19 новых производств на 2,7 тыс. рабочих мест.

В «Раслово» запланировано разместить как минимум пять предприятий свыше чем на 1,1 тыс. рабочих мест.

Также на заседании обсуждалась реализация программ по поддержке инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках профильного нацпроекта дополнительные средства будут направлены на поддержку начинающих предпринимателей: организацию межрегиональных выставок, помощь в популяризации продукции, регистрацию торговой марки или знака, сертификации компании.

- По итогам года мы видим экономию по системе мотивации бизнеса. Неиспользованные средства будут направлены на поддержку малых предприятий. Ключевая задача сегодня – не снижать конкурентоспособность регионального бизнеса, поддержать наши компании, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.