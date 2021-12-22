В Тверской области замерзают жители поселка Мончалово

Жители замерзают в поселке Тверской области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители поселка Мончалово под Ржевом в Тверской области жалуются на холод в квартирах. Пост негодования опубликовала в группе РЖЕВГРАД | Ржев в твоем сердце в соцсети местная жительница.

Женщина обращает внимание, что морозы на улице не такие уж и сильные, а в домах - холодно. Котельную топят углем, но ресурсов не хватает.

- По квартире люди ходят в пальто и валенках. Машину угля привезли - топили, когда на улице было около 0, а теперь всё на том же месте, - пишет жительница и добавляет, что управляющие компании постоянно меняются, а проблема не решается.

Женщина уже обращалась в администрацию, но ответа не получила. Официальных комментариев от властей пока не поступало.