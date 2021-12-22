В Твери организуют массовую перепись бездомных кошек

190 уличных кошек будут стерилизованы, чипированы, помечены специальными метками и привиты от бешенства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проект тверской "Инициативной группы по защите животных" стал победителем регионального конкурса грантов для некоммерческих организаций. Субсидию "Инициативка" получила на внедрение в Твери системной работы с бездомными кошками.

Проект называется "Кошки в городе: системный подход к регулированию численности бездомных кошек в Твери". Первым делам зоозащитники планируют провести тотальную перепись городских кошек. Для этого будет открыта горячая линия, куда жители Твери смогут позвонить и сообщить о количестве бездомных кошек в их дворе. Телефон 8-901-488-17-33 доступен для звонков с 11:00 до 19:00 в будние дни. Информацию о бездомных кошках также будут принимать в соцсетях.

Также волонтёры сами обойдут места обитания бездомных кошек. Результатом кошачьей переписи станет интерактивная карта, где будут указаны места обитания бездомных кошек и их количество.

"Мы очень просим подключиться к нашей работе всех жителей города, потому что решение проблемы бездомных животных – это общая задача, которую можно решить, объединив усилия", - приглашает "Инициативка". Кроме того, 190 уличных кошек будут стерилизованы, чипированы, помечены специальными метками и привиты от бешенства. Также будет запущен проект сбора средств на стерилизацию уличных кошек: за счёт региональной субсидии будет оплачено 75% от стоимости стерилизации кошки и ещё 25% необходимо собрать.

"В дальнейшем мы рассчитываем, что этот опыт ляжет в основу региональной концепции обращения с безнадзорными кошками и будет масштабирован по территории всей Тверской области", - говорят зоозащитники.