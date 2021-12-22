В Твери выявлены нарушения при реализации овощей и фруктов

Фрукты и овощи не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

21 декабря сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорное мероприятие в Московском районе Твери.

В ходе мониторинга выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - хурмой, гранатами, томатами из Азербайджанской Республики; киви из Ирана; мандаринами из Абхазии, Марокко, Турции; яблоками из Молдовы, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.