В новогодние праздники ретропоезд "Селигер" в Тверской области будет ходить ежедневно

Ретропоезд будет ходить 7 дней в новогодние праздники Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ретропоезд "Селигер" будет ходить ежедневно новогодние праздники - 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

В составе ретропоезда - комфортные стилизованные вагоны зелёного цвета и паровоз серии "Л". Во время поездки пассажиры могут посмотреть видеоэкскурсию об истории железной дороги.

Поезд отправляется со станции Бологое в 9:15 утра и прибывает в Осташков в 12:49. Обратное отправление – в 15:07, возвращение в Бологое в 18:21. Цена билета - 295 рублей, детский - 74 рубля.

Во время заправки паровоза водой на станции "Куженкино" пассажиры могут посетить пристанционный комплекс 1902-1906 годов постройки.