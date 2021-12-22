В Тверской области из аварийного жилья до 2024 года должны расселить свыше 5,1 тыс человек

В областном правительстве решили сдвинуть сроки, планируемого переселения граждан из аварийных домов в новое жилье. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Планы по реализации региональной программы переселения из аварийного жилья на 2025 и 2026 годы будут выполнены в 2022 и 2023 годах. Об этом на заседании областного правительства 22 декабря заявил губернатор Игорь Руденя.

В частности, решено, что жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселят в новое жильё до 2024 года.

Всего планируется расселить свыше 5,1 тыс. граждан из домов общей площадью порядка 88,4 тыс. кв. метров. В том числе досрочно - дома с более 1,8 тыс. жителей.

- В общей сложности досрочно будет переселено 363 дома в Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Лихославльском, Молоковском, Пеновском, Рамешковском и Селижаровском муниципальных округах, а также Бельском, Калязинском, Калининском, Максатихинском и Сонковском районах, - сообщено в докладе на заседании.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году.