22 декабря в России отмечается День энергетика

Торжественное награждение

Это целый ряд предприятий, на которых благодаря профессионализму и высокой ответственности коллективов успешно решаются задачи по обеспечению жителей города светом и теплом. В их числе - «Тверская генерация».

На главном теплоснабжающем предприятии Твери трудятся по настоящему ответственные и преданные своему делу сотрудники. И к празднику многие из них были удостоены заслуженных наград.

Среди награждантов – начальник турбинного цеха ТЭЦ-4 Валерий Чинман. Ему вручили почетную грамоту Министерства энергетики Российской Федерации. В энергетике Валерий Иссидорович 35 лет, участвовал в ремонте и реконструкции оборудования ТЭЦ № 4.

Еще один награждант в этот праздничный день — начальник службы эксплуатации ТЭЦ-4 Сергей Литышев. Его представили к награде Почетной грамотой Губернатора Тверской области. Стаж работы в должности начальника службы эксплуатации Сергея Геннадьевича – 15 лет, в целом в энергетике – 25 лет.

Безусловно, это далеко не все награды. Лучшие энергетики города Твери были удостоены наград Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, администрации города и городского парламента.

«День энергетика» – это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. «День энергетика» – это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, «День энергетика» – праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха…