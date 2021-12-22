В Твери пройдут соревнования по боксу памяти тренера Александра Захарова

В Твери пройдут соревнования по боксу Фото: администрация Твери (афиша)

23-25 декабря в Твери состоится турнир по боксу, посвященный памяти первого тренера по боксу СК "Пролетарка" Александра Захарова.

Турнир пройдет среди спортсменов разных возрастных групп: юниоры, юниорки 17-18 лет (2003-2004 г.р.) - 3 юношеский разряд; юноши, девушки 15-16 лет (2005-2006 г.р.) - 3 юношеский разряд; юноши, девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.) - без разряда.

Предварительные бои пройдут 23 декабря, начало в 16:00. 24 декабря в 14:00 - полуфиналы. Финал и награждение состоятся 25 декабря с 11:00.