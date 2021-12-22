Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 7:04

В Твери и Калининском районе пассажирские автобусы перейдут на график выходного дня

Это произойдет в период новогодних каникул
Алексей АНДРЕЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Транспорт Верхневолжья" в Тверской агломерации переходит график выходных дней.

"Транспорт Верхневолжья" в Тверской агломерации переходит график выходных дней.

Фото: Александр ЖМУЛИН

С 31 декабря по 9 января автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе будут курсировать по графику выходного дня - время их работы сократиться.

С расписанием можно познакомиться на сайте «Транспорта Верхневолжья» или в мобильном приложении «Волга».

В Ржевской, Старицкой, Зубцовской и Кимрской агломерациях расписание останется без изменений: в будние дни (31 декабря, с 3 по 7 января) автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, в выходные (1, 2, 8 и 9 января) - по графику выходного дня.

Областное правительство напоминает, что на территории Тверской области с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим, в том числе в общественном транспорте.

21 декабря был еще раз продлен месячник контроля за соблюдением масочного режима в пассажирских автобусах.