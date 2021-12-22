В Твери и Калининском районе пассажирские автобусы перейдут на график выходного дня

"Транспорт Верхневолжья" в Тверской агломерации переходит график выходных дней. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 31 декабря по 9 января автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе будут курсировать по графику выходного дня - время их работы сократиться.

С расписанием можно познакомиться на сайте «Транспорта Верхневолжья» или в мобильном приложении «Волга».

В Ржевской, Старицкой, Зубцовской и Кимрской агломерациях расписание останется без изменений: в будние дни (31 декабря, с 3 по 7 января) автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, в выходные (1, 2, 8 и 9 января) - по графику выходного дня.

Областное правительство напоминает, что на территории Тверской области с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим, в том числе в общественном транспорте.

21 декабря был еще раз продлен месячник контроля за соблюдением масочного режима в пассажирских автобусах.