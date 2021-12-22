Водителей в Тверской области призывают отказаться от дальних поездок в сильный мороз

Водителей призывают отказаться от дальних поездок в сильный мороз Фото: ПТО

Полиция Тверской области призывает водителей по возможности отказаться от дальних междугородних поездок. По прогнозам синоптиков в ночь на 22 декабря в отдельных районах ожидается мороз до -30 градусов.

Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима, безопасной дистанции.

- Помните о том, что в гололедицу, на заснеженной дороге, а также при сильных морозах снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, - призывают полицейские.

Перед поездкой проверьте исправность транспортного средства: работу системы отопления, стеклоочистителей и световых приборов. Запаситесь теплыми вещами, возьмите с собой термос с горячим чаем или кофе, проверьте заряд сотовых телефонов.

В случае непредвиденных ситуаций звоните в оперативные службы: 02, 102, 8 (4822) 52-26-00 - дежурная часть УМВД России по Тверской области; 8 (4822) 42-23-10 - дежурная часть УМВД России по городу Твери.