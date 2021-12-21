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Общество21 декабря 2021 20:59

В Тверской области за выходные остановили более 60 пьяных водителей

В регионе прошел "Контроль трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 17 по 19 декабря в Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

За время рейда госавтоинспекторами остановлено 62 водителя с признаками опьянения, 20 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.