В Тверской области за выходные остановили более 60 пьяных водителей

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 17 по 19 декабря в Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

За время рейда госавтоинспекторами остановлено 62 водителя с признаками опьянения, 20 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.