В Твери появятся боксы для сбора одежды для нуждающихся граждан

В торговых центрах города установят боксы, куда можно будет положить одежду для нуждающихся в помощи людей. Фото: Фонд Твери

В торговых центрах Твери в рамках благотворительного проекта «Добрый шкаф» установят специальные боксы для сбора вещевых пожертвований. Инициативу реализует Фонд Твери.

В эти боксы граждане смогут класть одежду, которую передадут нуждающимся людям.

Проект «Добрый шкаф» реализуется в городе уже два года, однако ранее вещи для попавших в трудную жизненную ситуацию людей собирались в гуманитарном центре Фонда. Как сообщает общественная организация, только за 2021-1 благодаря этому проекту одежду передали более 5603 гражданам.

Теперь поучаствовать в благотворительной акции, помочь нуждающимся будет легче.

- Такие пункты приема распространены во многих европейских странах и крупных городах России. Они востребованы и помогают тысячам людей. Уверены, что среди жителей Твери они также будут пользоваться спросом, - написано в сообщении Фонда о нововведении.