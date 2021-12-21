В Тверской области продлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима

В регионе продлили месячник контроля за ношением масок в общественном транспорте. Фото: ПТО

В регионе до февраля 2022 года продлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Решение озвучено на заседании областного оперштаба 21 декабря. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что этот месячник стартовал 21 октября. Правда, как мы помним, речь шла о контроле за соблюдением масочного режима в целом в общественных местах, а не только в автобусах.

- Эта мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повышение защищенности пассажиров общественного транспорта, - проинформировала пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что на заседании обсуждалось, как организациями и предприятиями в Верхневолжье соблюдается постановление Главного санитарного врача региона о вакцинации 80% сотрудников.

Документ распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, просветительскими, досуговыми, зрелищными и иными мероприятиями, где возможны скопления людей. Также это касается компаний, предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Кроме того, введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов организаций с численностью работников более 100 человек.

Специалистами Роспотребнадзора уже проведено около 530 контрольных проверок по исполнению постановления санитарного врача. В отношении нарушителей выписано 40 протоколов.

Организациям, где привито менее 80% от общего числа сотрудников, грозят штрафные санкции.

Всего с начала кампании прививку от коронавируса в Тверской области сделали 594 073 человека.