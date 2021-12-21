В Тверской области построят новые здания для поликлиники и больницы в двух райцентрах

В регионе построят несколько новых зданий для учреждений здравоохранения. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022-2024 годы включены строительство поликлиники в Старице и центральной районной больницы в Бологое. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 21 декабря.

- Поликлиника в Старице строится, исходя из пожеланий жителей района, учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. С 1 января также стартует проект реновации Бологовской ЦРБ. Это будет новое многофункциональное здание со стационаром, сюда же переедут другие подразделения больницы. Кроме того, заявили о вводе Бежецкой ЦРБ. Сегодня подтверждены объемы финансирования проекта. Это очень большой комплексный объект со стационаром, детской поликлиникой, вертолетной площадкой, станцией скорой помощи, который будет обслуживать северо-восток области как базовое учреждение, - сообщил губернатор Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания.

Всего в АИП региона на три года вошло 49 объектов в 24 муниципалитетах.

В отрасли здравоохранения в АИП помимо поликлиники в Старице, Бологовской и Бежецкой ЦРБ заявлено создание амбулатории в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери.