Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-23°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 11:26

В Тверской области Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже дипломов об образовании

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены четыре сайта по продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов Российской Федерации.

- Размещение данной информации в свободном доступе способствует совершению правонарушений и преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки в суд направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной.

Заявление удовлетворено судом и направлено в Роскомнадзор.