В Тверской области Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже дипломов об образовании

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены четыре сайта по продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов Российской Федерации.

- Размещение данной информации в свободном доступе способствует совершению правонарушений и преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки в суд направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной.

Заявление удовлетворено судом и направлено в Роскомнадзор.