Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-23°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 11:21

Предпринимателя оштрафовали за торговлю просрочкой в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нарушения в магазине выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения в магазине выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки торговой точки выявлены нарушения законодательства. В частности, установлено, что в магазине продаются продукты с истекшим сроком годности.

Также нарушены условия хранения куриного мяса и пельменей в морозильной камере. В магазине реализовывались мясная продукция, полуфабрикаты (перцы, фаршированные мясом, куриные нагетсы, говядина, грудинка соленая) без упаковки и этикеток с информацией о составе пищевой продукции, количестве, дате изготовления и сроках годности.

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении ИП вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Выявленные нарушения устранены, продавец привлечен к дисциплинарной ответственности.