Предпринимателя оштрафовали за торговлю просрочкой в Тверской области

Нарушения в магазине выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки торговой точки выявлены нарушения законодательства. В частности, установлено, что в магазине продаются продукты с истекшим сроком годности.

Также нарушены условия хранения куриного мяса и пельменей в морозильной камере. В магазине реализовывались мясная продукция, полуфабрикаты (перцы, фаршированные мясом, куриные нагетсы, говядина, грудинка соленая) без упаковки и этикеток с информацией о составе пищевой продукции, количестве, дате изготовления и сроках годности.

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении ИП вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 20 000 рублей.

Выявленные нарушения устранены, продавец привлечен к дисциплинарной ответственности.