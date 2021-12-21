По "Пушкинской карте" музей "Ставка Сталина" можно посетить бесплатно Фото: ПТО

Ржевский филиал Музея Победы стал участником программы "Пушкинская карта". Музей включил в проект две популярные экскурсии – по экспозиции музея "Ставка Сталина" и павильону Ржевского мемориала Советскому солдату.

Во время программы "Калининский фронт. Август 1943 года" посетители побывают в деревенском доме, в котором 4–5 августа 1943 года останавливался Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. В экспозиции представлены документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

На экскурсии "История создания Ржевского мемориала Советскому солдату" гости осмотрят мемориальный комплекс и ознакомятся с экспозицией в павильоне: фотографиями, фронтовыми письмами и воспоминаниями участников Ржевской битвы.

Напомним, "Пушкинская карта" действует на всей территории России без ограничений. Она позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, концерты, библиотеки и другие культурные площадки на средства из федерального бюджета.