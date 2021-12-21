Автодорогу Рамешки-Максатиха в Тверской области продолжат ремонтировать в 2022 году

Ремонт автодороги продолжат в 2022 году Фото: ПТО

В 2022 году в Тверской области, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжится ремонт автодороги Рамешки – Максатиха.

Ранее было отремонтировано 46 км дороги, в том числе в 2021 году – 26 км. Протяженность участка в 2022 году составит 8,7 км. Это будет заключительный этап ремонта. Контракт заключен с подрядной организацией ООО "Технострой".

Всего, в период с 2022 по 2024 года, в регионе планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог.

С 2022 года начнется поэтапное обновление дорог "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково", "Тверь – Ржев" (участок на территории Старицы), "Бежецк-Поречье", а также подъезда к Зубцову.