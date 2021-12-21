Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-23°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 10:51

Четырех женщин в Тверской области мошенники обманули на 760 000 рублей

Преступления были совершены в течение суток
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенники обманули пенсионерок на 760 000 рублей

Мошенники обманули пенсионерок на 760 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Тверской области в полицию за минушие сутки обратились четыре человека. Потерпевшие стали жертвами телефонных мошенников и лишились 760 000 рублей.

Трём женщинам в возрасте от 72 до 88 лет по телефону сообщили, что их родственники стали виновниками автомобильных аварий с потерпевшими. С курьером пенсионерки предавали наличные деньги, чтобы спасти родственников от уголовной ответственности.

Аналогичный звонок поступил 91-летней жительнице Твери. Ради спасения внучки женщина передала курьеру 300 000 рублей.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".