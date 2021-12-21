На трассе в Тверской области пьяный водитель избил двух инспекторов ГИБДД

Нарушитель получил условный срок Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 34-летний житель Оленинского муниципального округа. Осужденный был остановлен инспекторами ГИБДД на 285 км трассы "Балтия" при передвижении на автомобиле "ВАЗ-2150".

Мужчина был пьян, не имел при себе документов и, в ответ на попытку отстранить его отуправления автомобилем и составить протокол, ударил полицейского два раза по лицу. Потом нанес удары второму сотруднику.

У полицейских - ссадины, а на нарушителя завели уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.