Призывник пытался через суд получить отсрочку от армии в Тверской области

Суд иск не удовлетворил
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Административный иск местного жителя рассмотрел Кашинский межрайонный суд.
Истец обозначил, что не может пойти в армию, потому что ухаживает за больным родственником, а значит имеет право на отсрочку. И просил признать решение о призыве незаконным.
При этом никаких документов, подтверждающих необходимость его присутствия и ухода за родственником, призывник не предоставил. Суд установил, что за больным ухаживал другой человек (есть справка из пенсионного фонда).
Решение о том, что за родственником будет ухаживать молодой человек, было принято после призывной комиссии.
По сообщению пресс-службы суда, в удовлетворении иска истцу отказано.