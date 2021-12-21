Призывник пытался через суд получить отсрочку от армии в Тверской области

Суд иск не удовлетворил Фото: Степан КАМЕНЕВ

Административный иск местного жителя рассмотрел Кашинский межрайонный суд.

Истец обозначил, что не может пойти в армию, потому что ухаживает за больным родственником, а значит имеет право на отсрочку. И просил признать решение о призыве незаконным.

При этом никаких документов, подтверждающих необходимость его присутствия и ухода за родственником, призывник не предоставил. Суд установил, что за больным ухаживал другой человек (есть справка из пенсионного фонда).

Решение о том, что за родственником будет ухаживать молодой человек, было принято после призывной комиссии.

По сообщению пресс-службы суда, в удовлетворении иска истцу отказано.