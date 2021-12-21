Лжеброкер обманул жительницу Тверской области на два миллиона рублей

Женщина лишилась двух миллионов рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию о мошенничестве заявила жительница Ржева. Потерпевшая оставила свои данные на инвестиционной платформе, рекламу которой увидела в социальной сети. Через некоторое время с заявительницей связался якобы брокер. Мужчина пообещал высокий заработок и сопровождение сделок.

Следуя рекомендациям, женщина перевела более 2 миллионов рублей на неизвестные банковские карты, затем связь прекратилась.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.