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Происшествия21 декабря 2021 8:03

Лжеброкер обманул жительницу Тверской области на два миллиона рублей

Женщина хотела инвестировать деньги на сомнительном сайте
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина лишилась двух миллионов рублей

Женщина лишилась двух миллионов рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию о мошенничестве заявила жительница Ржева. Потерпевшая оставила свои данные на инвестиционной платформе, рекламу которой увидела в социальной сети. Через некоторое время с заявительницей связался якобы брокер. Мужчина пообещал высокий заработок и сопровождение сделок.

Следуя рекомендациям, женщина перевела более 2 миллионов рублей на неизвестные банковские карты, затем связь прекратилась.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.