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Общество21 декабря 2021 7:19

Судебные приставы призывают жителей Тверской области рассчитаться с долгами перед Новым годом

Акция "Узнай о своих долгах" стартовала в областной столице
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Судебные приставы призывают жителей воремя оплачивать долги

Судебные приставы призывают жителей воремя оплачивать долги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери стартовала информационная акция "Узнай о своих долгах". Судебные приставы организуют в общественных местах информационные пункты, где проконсультируют граждан по вопросам оплаты задолженностей и другим вопросам.

24 декабря консультации будут проходить в филиале МФЦ № 1 в Твери на ул. Трёхсвятской, дом 6, с 10:00 до 16:00.

Во второй половине дня 24 декабря информационный пункт будет развернут совместно с сотрудниками ЛО МВД России на станции Тверь в здании железнодорожного вокзала.

Граждан призывают вовремя оплатить долги, не дожидаясь мер принудительного характера.