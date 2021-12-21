За девять месяцев 2021 года индивидуальные предприниматели Тверской области перевезли 1486,8 тонн грузов

Работают в сфере коммерческих грузоперевозок в регионе 1293 автомобиля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В целях получения информации о развитии малого предпринимательства в сфере коммерческих перевозок в Тверской области Тверьстатом ежегодно обследуются около 2700 индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозками грузов автотранспортом.

"Результаты анкетирования за 9 месяцев 2021 года свидетельствуют об увеличении грузооборота этой категории хозяйствующих субъектов на 11% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года", - сообщает статистическое ведомство по итогам последнего обследования.

За этот период индивидуальными предпринимателями региона было перевезено 1486,8 тонн грузов. Средняя дальность поездки составляла 419,8 километров. Работают в данной сфере по результатам учёта 1293 автомобиля.