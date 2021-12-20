15-летняя девушка пропала в Торопецком районе Тверской области

Девочка пропала 16 декабря Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области разыскивают пропавшую 16 декабря 15-летнюю Ольгу Чувайлову. Несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Скворцово Торопецкого района и до сих пор не вернулась.

По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователь выезжал по месту жительства девушки, следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники, устанавливается круг её общения.

Приметы несовершеннолетней: рост около 174 см, глаза серо-голубые, волосы русые, прямые по плеч, в лобной части над правой бровью имеется шишка, косоглазие правого глаза. Одета в зимний пуховик чёрно-белой расцветки на молнии, ботинки чёрного цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.