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Общество20 декабря 2021 17:14

В Твери в ближайшие дни откроются для посетителей семь ледовых площадок

В городе продолжается заливка катков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Твери продолжают заливать катки

В Твери продолжают заливать катки

Фото: Александр ГЛУЗ

В Твери продолжают заливать катки. Оборудовано семь ледовых площадок под открытым неюом. С наступлением устойчивых морозов продолжат работу катки в парке Победы, на площади Славы, возле ТРЦ "Рубин", СК "Планета", "Каток Губернский" на Тверском ипподроме. Открыт для посетителей каток на придомовой территории дома №52 по улице Паши Савельевой.

Места массового катания оборудованы раздевалками и искусственным освещением, работает прокат коньков.

По информации администрации Твери, до конца декабря будут залиты еще пять площадок:

- корт на ул. Левитана, 87 (ФОК им. Султана Ахмерова),

- каток в Бобачевской роще,

- каток возле ТЦ "Лента",

- каток возле ДК "Затверецкий",

- каток возле спортивной школы "Лидер".

Всего будет открыто 20 ледовых площадок.