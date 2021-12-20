В Твери в ближайшие дни откроются для посетителей семь ледовых площадок

В Твери продолжают заливать катки
Фото: Александр ГЛУЗ
В Твери продолжают заливать катки. Оборудовано семь ледовых площадок под открытым неюом. С наступлением устойчивых морозов продолжат работу катки в парке Победы, на площади Славы, возле ТРЦ "Рубин", СК "Планета", "Каток Губернский" на Тверском ипподроме. Открыт для посетителей каток на придомовой территории дома №52 по улице Паши Савельевой.
Места массового катания оборудованы раздевалками и искусственным освещением, работает прокат коньков.
По информации администрации Твери, до конца декабря будут залиты еще пять площадок:
- корт на ул. Левитана, 87 (ФОК им. Султана Ахмерова),
- каток в Бобачевской роще,
- каток возле ТЦ "Лента",
- каток возле ДК "Затверецкий",
- каток возле спортивной школы "Лидер".
Всего будет открыто 20 ледовых площадок.