13 лет строгого режима дали мужчине ударившему ножом двух полицейских в Тверской области

Одному из полицейских злоумышленник нанёс семь ударов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летний мужчина совершил нападение на полицейских 7 апреля 2021 года. Он находился в служебном авто сотрудников Завидовского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району, был пьян. Полицейские задержали мужчину за правонарушение и везли в отделение, когда тот выхватил нож и ударил им в голову полицейского-водителя, а также участкового. Ему было нанесено не менее семи ударов - в грудь, шею и руку.

После этого злоумышленник сбежал, однако был оперативно задержан.

«Благодаря колоссальному объёму проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также тесному взаимодействию следователя СК России по Тверской области с сотрудниками УУР УМВД России, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств, были получены доказательства вины фигуранта в инкриминируемом ему преступлении. Следователем Следственного комитета допрошено более 10 свидетелей, проведено три проверки показаний на месте, осмотры места происшествия, ряд судебных экспертиз» –рассказал о ходе следствия заместитель руководителя следственного управления СК России по Тверской области подполковник юстиции Сергей Монахов.

Приговором суда напавшему на полицейских мужчине назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.