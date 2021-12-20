Центральные районные больницы Тверской области получат новое оборудование в 2022 году

Новое оборудование поступит в Бологовскую, Максатихинскую и Ржевскую ЦРБ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для нескольких центральных районных больниц Тверской области в 2022 году закупят новое оборудование. По информации областного Правительства, на эти цели выделено 49 млн рублей.

Данное решение было принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Рентгеновские аппараты поступят в Бологовскую и Максатихинскую ЦРБ. Для Центра амбулаторной онкологической помощи Ржевской ЦРБ будет приобретена ультразвуковая система.

"Создание в больницах Верхневолжья современных условий, оснащение их новейшим оборудованием позволяет не только оказывать более квалифицированную помощь жителям районов, но и привлекать молодых специалистов", - цитирует слова Игоря Рудени пресс-служба Правительства Тверской области.